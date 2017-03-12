Самедов забил первый гол после возвращения в "Спартак" в матче с "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов открыл счет в игре 19-го тура чемпионата России против "Анжи". На 67-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот гостей после навеса с левого фланга от защитника Дмитрия Комбарова.
Этот гол стал первым для россиянина после возвращения в "Спартак" из "Локомотива" минувшей зимой.
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #СпартакАнжи 1:0 67' Александр Самедов pic.twitter.com/YLCAfzNMic– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 марта 2017 г.
Андрей Анатольевич
С возвращением!
18:12
shpasic
трое в ЛЧ - это через сезон, вроде.
18:04
marksan
Всё! Чемпионат РФ закончился! Пессемистично? Но здраво! Порту теряет очки в ЛЧ и наших трое в ЛЧ! А там и деньги другие!
18:03
genas
молодца
18:02