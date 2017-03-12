Самедов забил первый гол после возвращения в "Спартак" в матче с "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов открыл счет в игре 19-го тура чемпионата России против "Анжи". На 67-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот гостей после навеса с левого фланга от защитника Дмитрия Комбарова.

Этот гол стал первым для россиянина после возвращения в "Спартак" из "Локомотива" минувшей зимой.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"