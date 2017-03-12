17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самедов забил первый гол после возвращения в "Спартак" в матче с "Анжи"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов открыл счет в игре 19-го тура чемпионата России против "Анжи". На 67-й минуте встречи хавбек головой отправил мяч в сетку ворот гостей после навеса с левого фланга от защитника Дмитрия Комбарова.

Этот гол стал первым для россиянина после возвращения в "Спартак" из "Локомотива" минувшей зимой.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Андрей Анатольевич

С возвращением!

18:12

shpasic

трое в ЛЧ - это через сезон, вроде.

18:04

marksan

Всё! Чемпионат РФ закончился! Пессемистично? Но здраво! Порту теряет очки в ЛЧ и наших трое в ЛЧ! А там и деньги другие!

18:03

genas

молодца

18:02

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