15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самедов - в запасе "Спартака" на матч с "Ростовом"

0
0
0
0

Стала известна заявка "Спартака" на матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Автор победного гола в предыдущем поединке с "Зенитом" (2:1) Александр Самедов остался в запасе. 

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернанду, Зобнин, Ананидзе, Попов, Промес; запасные - Песьяков, Селихов, Боккетти, Тигиев, Маурисиу, Ещенко, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Мельгарехо.

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 
 
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий