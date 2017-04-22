Самедов - в запасе "Спартака" на матч с "Ростовом"

Стала известна заявка "Спартака" на матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Автор победного гола в предыдущем поединке с "Зенитом" (2:1) Александр Самедов остался в запасе.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернанду, Зобнин, Ананидзе, Попов, Промес; запасные - Песьяков, Селихов, Боккетти, Тигиев, Маурисиу, Ещенко, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Мельгарехо.