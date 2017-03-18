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Самедов – в старте "Спартака" на матч с "Локо"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом". С первых минут на поле появится экс-игрок железнодорожников Александр Самедов. Отметим, что Денис Глушаков и Луиз Адриану не успели восстановиться от повреждений и не попали в заявку красно-белых.

Встреча состоится сегодня, начало – в 16.30 по московскому времени.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров – Зобнин, Фернанду – Самедов, Ананидзе, Промес – Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисиу, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //
"Локомотив" - "Спартак". Перед матчем

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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