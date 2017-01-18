Самедов не вылетел со "Спартаком" на сбор

Новичок "Спартака" Александр Самедов не вылетел сегодня с командой на сбор в ОАЭ, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонида Трахтенбега, с 32-летним футболистом все в порядке. Задержка связана не с травмой, а семейными обстоятельствами. Уже завтра Самедов должен присоединиться к красно-белым.
Напомним, Самедов перешел в "Спартак" из "Локомотива" в понедельник. По данным "СЭ", сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. Сбор красно-белых в ОАЭ продлится до 1 февраля.
Разбанен досрочно
ну вот. я же говорю очередной Ю. Мовсисьян.
13:10
TontonMakut73
Jean4 Отжёг)))
13:04
RoyalHunter
САМЕДОВ НЕ ВЫЛЕТЕЛ СО "СПАРТАКОМ" Скоро вылетит :)
12:50
П_о_в_а_р
Вот уже начал сачковать. Грустно.((
12:48
Басист
Ффсё, на трансфер?
11:58
Jean4
С Палычем забыл попрощаться?
11:56
spyhanter
Вот нахрен такие сообщения
11:47
Gogy
Набрал лишний вес и самолет не взлетел. Семья виновата, перекормили...
11:32
Производственник
о
11:25
Производственник
таковы прихоти звезд
11:23
karlikf1
В дубль нав. перевели или в Спартак-2 :) Из-за случившегося накануне конфликта с макаронником )))
11:16