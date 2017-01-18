10:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самедов не вылетел со "Спартаком" на сбор

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Новичок "Спартака" Александр Самедов не вылетел сегодня с командой на сбор в ОАЭ, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонида Трахтенбега, с 32-летним футболистом все в порядке. Задержка связана не с травмой, а семейными обстоятельствами. Уже завтра Самедов должен присоединиться к красно-белым.

Напомним, Самедов перешел в "Спартак" из "Локомотива" в понедельник. По данным "СЭ", сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. Сбор красно-белых в ОАЭ продлится до 1 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Разбанен досрочно

ну вот. я же говорю очередной Ю. Мовсисьян.

13:10

TontonMakut73

Jean4 Отжёг)))

13:04

RoyalHunter

САМЕДОВ НЕ ВЫЛЕТЕЛ СО "СПАРТАКОМ" Скоро вылетит :)

12:50

П_о_в_а_р

Вот уже начал сачковать. Грустно.((

12:48

Басист

Ффсё, на трансфер?

11:58

Jean4

С Палычем забыл попрощаться?

11:56

spyhanter

Вот нахрен такие сообщения

11:47

Gogy

Набрал лишний вес и самолет не взлетел. Семья виновата, перекормили...

11:32

Производственник

о

11:25

Производственник

таковы прихоти звезд

11:23

karlikf1

В дубль нав. перевели или в Спартак-2 :) Из-за случившегося накануне конфликта с макаронником )))

11:16

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