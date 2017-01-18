Самедов не вылетел со "Спартаком" на сбор

Новичок "Спартака" Александр Самедов не вылетел сегодня с командой на сбор в ОАЭ, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонида Трахтенбега, с 32-летним футболистом все в порядке. Задержка связана не с травмой, а семейными обстоятельствами. Уже завтра Самедов должен присоединиться к красно-белым.

Напомним, Самедов перешел в "Спартак" из "Локомотива" в понедельник. По данным "СЭ", сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. Сбор красно-белых в ОАЭ продлится до 1 февраля.