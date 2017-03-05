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Самедов, Луиз Адриану и Зе Луиш - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара".

На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков (к), Зобнин, Самедов, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени. 

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Зе Адриану забьёт сегодня 6.

16:06

Jean4

Были правда у него сомнения насчет Попов/Самедов. Паспорт начинает в основе.

15:56

Jean4

Рабинер вчера угадал состав полностью, Зе будет исполнять роль под нападающим, так что все-таки не в два напа.

15:55

spartak-valuiky

Вот нежданчик. В два Напа!!!

15:28

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