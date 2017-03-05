Самедов, Луиз Адриану и Зе Луиш - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Краснодаром"

Стал известен состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара".
На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков (к), Зобнин, Самедов, Луиз Адриану, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
баламошка
Зе Адриану забьёт сегодня 6.
16:06
Jean4
Были правда у него сомнения насчет Попов/Самедов. Паспорт начинает в основе.
15:56
Jean4
Рабинер вчера угадал состав полностью, Зе будет исполнять роль под нападающим, так что все-таки не в два напа.
15:55
spartak-valuiky
Вот нежданчик. В два Напа!!!
15:28