Самбу обошелся "Спартаку" в 1 миллион евро?

"Спартак" заплатил "Порту" за 18-летнего нападающего Идриса Самбу 1 миллион евро, сообщает Record. У игрока был контракт с португальским клубом до завершения сезона. Ранее сообщалось, что красно-белые подписали соглашение с Самбу на 3,5 года. Футболист должен прибыть в расположение новой команды в четверг.

Форвард перешел в "Порту" из "Спортинга" в 2013 году. В составе основной команды "драконов" не провел ни одного матча, но имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также за молодежные сборные Португалии.