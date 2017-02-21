Самбу обошелся "Спартаку" в 1 миллион евро?

"Спартак" заплатил "Порту" за 18-летнего нападающего Идриса Самбу 1 миллион евро, сообщает Record. У игрока был контракт с португальским клубом до завершения сезона. Ранее сообщалось, что красно-белые подписали соглашение с Самбу на 3,5 года. Футболист должен прибыть в расположение новой команды в четверг.
Форвард перешел в "Порту" из "Спортинга" в 2013 году. В составе основной команды "драконов" не провел ни одного матча, но имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также за молодежные сборные Португалии.
баламошка
Главное, чтоб умел танцевать самбу на поле. Поглядим, что за фрукт.
19:22
shpasic
Порту продал игрока за 1 миллион вместо 40? что-то тут не так)
19:15
Doobrovsky-EXTRA
Каррера фетишист)
19:10
serzheo
Еще и за деньги? Ахахахахаа. Томь масаев хотя бы за еду подписывает))))))))))))))
19:01