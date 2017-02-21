18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Самбу обошелся "Спартаку" в 1 миллион евро?

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"Спартак" заплатил "Порту" за 18-летнего нападающего Идриса Самбу 1 миллион евро, сообщает Record. У игрока был контракт с португальским клубом до завершения сезона. Ранее сообщалось, что красно-белые подписали соглашение с Самбу на 3,5 года. Футболист должен прибыть в расположение новой команды в четверг.

Форвард перешел в "Порту" из "Спортинга" в 2013 году. В составе основной команды "драконов" не провел ни одного матча, но имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также за молодежные сборные Португалии.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Главное, чтоб умел танцевать самбу на поле. Поглядим, что за фрукт.

19:22

shpasic

Порту продал игрока за 1 миллион вместо 40? что-то тут не так)

19:15

Doobrovsky-EXTRA

Каррера фетишист)

19:10

serzheo

Еще и за деньги? Ахахахахаа. Томь масаев хотя бы за еду подписывает))))))))))))))

19:01

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