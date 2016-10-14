Сальваторе Боккетти: "В последних турах арбитры изменились до неузнаваемости"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти не понимает поведения арбитров в последних турах. Футболист добавил, что в Италии арбитры тоже допускают ошибки.

– Честно, не понимаю, что происходит, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Боккетти. – В трех последних турах – с "Оренбургом", "Уфой" и в Петербурге – просто не узнаю арбитров: они изменились до неузнаваемости. Как? Да свистки дают в одну сторону! В начале сезона такого не бывало…

– Что произошло?

– Остается только догадываться. Может быть, это совпадение. А может, результат того, что сейчас всем стало окончательно ясно: в новом сезоне "Спартак" всерьез претендует на победу.

– Как вы оцениваете игру в Санкт-Петербурге?

– По-моему, мы провели ее хорошо. Команда выглядела сконцентрированной, дважды отыгрывалась. Жаль, что иногда не везло: создали достаточно голевых моментов, но не использовали их. Ну и арбитр постарался…

– Как выглядят российские арбитры на фоне итальянских?

– В Италии судьи тоже небезгрешны. Но разве одна ошибка в матче – серьезная проблема? А вот постоянные свистки в пользу соперников – совсем другое дело.