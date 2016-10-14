Сальваторе Боккетти: "В последних турах арбитры изменились до неузнаваемости"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти не понимает поведения арбитров в последних турах. Футболист добавил, что в Италии арбитры тоже допускают ошибки.
– Честно, не понимаю, что происходит, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Боккетти. – В трех последних турах – с "Оренбургом", "Уфой" и в Петербурге – просто не узнаю арбитров: они изменились до неузнаваемости. Как? Да свистки дают в одну сторону! В начале сезона такого не бывало…
– Что произошло?
– Остается только догадываться. Может быть, это совпадение. А может, результат того, что сейчас всем стало окончательно ясно: в новом сезоне "Спартак" всерьез претендует на победу.
– Как вы оцениваете игру в Санкт-Петербурге?
– По-моему, мы провели ее хорошо. Команда выглядела сконцентрированной, дважды отыгрывалась. Жаль, что иногда не везло: создали достаточно голевых моментов, но не использовали их. Ну и арбитр постарался…
– Как выглядят российские арбитры на фоне итальянских?
– В Италии судьи тоже небезгрешны. Но разве одна ошибка в матче – серьезная проблема? А вот постоянные свистки в пользу соперников – совсем другое дело.
dina
Кто же вам мешал обыграть Уфу... Момент дофигища было... а виноват судья... типичный спартак
20:16
Нубяшка
Понятно... С каждым годом понимаю какая же спартак прогнившая команда
20:06
Ю.Ю.
Кто там ещё не высказался? Есть такие?
20:05