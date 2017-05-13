Сальваторе Боккетти: "Спартак" заслуженно завоевал чемпионство"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) подчеркнул, что красно-белые заслуженно завоевали чемпионство в этом сезоне.

После завершения этой встречи болельщики побежали к команде, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге. Напомним, что спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре.

- Когда постоянно выигрываешь, говорят, что твой соперник был не очень, но это не так, - сказал Боккетти. - Думаю, что мы заслуженно завоевали чемпионство.

- Как вы встретили чемпионство? Смотрели матч "Зенита" с "Тереком"?

- Да, конечно. Я был дома. Вообще супер. После окончания этой встречи начал получать поздравления. Это был праздник. Но праздник еще будет. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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