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Сальваторе Боккетти: "Мужик обещал - мужик сделал! Я почти дома"

Путь от Москвы до Неаполя.
Путь от Москвы до Неаполя.
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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти на своей странице в Инстаграме призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Сегодня жена футболиста Екатерина сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.

- Всем привет, не переживайте, я почти дома, - сказал Боккетти, несколько раз подмигнув на видео. - Мужик обещал - мужик сделал! – написал игрок. 

Любопытно, что от Москвы до Неаполя, где родился спартаковец, напрямую 2863 километра. Если Боккетти выберет этот вариант, то его путь будет лежать через Белоруссию, Украину, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Хорватию. Также придется придумать, как пересечь Адриатическое море. Как показывает карта, на преодоление этого отрезка потребуется 553 часа, или чуть больше 23 суток.

 

Finally home...Мужик обещал-мужик сделал!

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Май 24 2017 в 9:07 PDT

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jean4

Он вроде не обещал, что прямо из Москвы пойдет, так что все возможно.

20:16

knyaz boltconskiy

Кто-то действительно верит в этот бред?

20:10

Спартач и че?

хм а как он по украине топает? его там в ато не сошлют?

20:04

Promesov

Хахаха! Интересно, а отчет будет?!

19:59

баламошка

Во псих) \\\\\\\\\\\\\\\\\если на самом деле пешком дойдёт, то нужно обязательно ему за это памятник поставить) На базе, например.

19:54

Levbereg

Нужно к ЛЧ готовиться и отдыхать, а не ходить пешком такие расстояния.

19:48