Сальваторе Боккетти: "Мужик обещал - мужик сделал! Я почти дома"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти на своей странице в Инстаграме призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Сегодня жена футболиста Екатерина сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.
- Всем привет, не переживайте, я почти дома, - сказал Боккетти, несколько раз подмигнув на видео. - Мужик обещал - мужик сделал! – написал игрок.
Любопытно, что от Москвы до Неаполя, где родился спартаковец, напрямую 2863 километра. Если Боккетти выберет этот вариант, то его путь будет лежать через Белоруссию, Украину, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Хорватию. Также придется придумать, как пересечь Адриатическое море. Как показывает карта, на преодоление этого отрезка потребуется 553 часа, или чуть больше 23 суток.
Jean4
Он вроде не обещал, что прямо из Москвы пойдет, так что все возможно.
20:16
knyaz boltconskiy
Кто-то действительно верит в этот бред?
20:10
Спартач и че?
хм а как он по украине топает? его там в ато не сошлют?
20:04
Promesov
Хахаха! Интересно, а отчет будет?!
19:59
баламошка
Во псих) \\\\\\\\\\\\\\\\\если на самом деле пешком дойдёт, то нужно обязательно ему за это памятник поставить) На базе, например.
19:54
Levbereg
Нужно к ЛЧ готовиться и отдыхать, а не ходить пешком такие расстояния.
19:48