Сальваторе Боккетти: "Мужик обещал - мужик сделал! Я почти дома"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти на своей странице в Инстаграме призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Сегодня жена футболиста Екатерина сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.

- Всем привет, не переживайте, я почти дома, - сказал Боккетти, несколько раз подмигнув на видео. - Мужик обещал - мужик сделал! – написал игрок.

Любопытно, что от Москвы до Неаполя, где родился спартаковец, напрямую 2863 километра. Если Боккетти выберет этот вариант, то его путь будет лежать через Белоруссию, Украину, Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Хорватию. Также придется придумать, как пересечь Адриатическое море. Как показывает карта, на преодоление этого отрезка потребуется 553 часа, или чуть больше 23 суток.