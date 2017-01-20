Сальваторе Боккетти: "Кутепов - будущее российского футбола"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подчеркнул, что в 2014 году ему было непросто вернуться в игру после восстановления от разрыва крестообразных связок. 30-летний итальянец отметил, что уже практически не ощущает последствий повреждения.

"В первых 10 - 15 матчах после травмы мне было сложно играть, я чувствовал боль, но теперь все в порядке, - приводит ТАСС слова Боккетти. - Я чувствую, что с каждым днем начинаю играть все лучше и лучше, и последствия травмы проходят. После травмы я хотел играть в полную силу, но не мог, так как нужно было время для восстановления".

Вторую половину сезона-2014/15 Боккетти провел в аренде в "Милане".

"Когда я был в "Милане", уже не чувствовал болевых ощущений и играл нормально, - продолжил Боккетти. - Я бы не сказал, что у меня там не получилось, просто иногда приходилось играть не на своей позиции слева в защите, да и провел я там не так много матчей (девять. - Прим. "СЭ")".

Говоря о тактике "Спартака", он отметил, что для него не имеет значения, как играть - в три центральных защитника или в два.

"Мне удобны оба варианта, но когда команда играет в три центральных защитника, то она теряет что-то в атаке, так как много футболистов отходят назад, при игре в линию такого нет. Я думаю, что Кутепов - будущее российского футбола. Я уверен, что он будет долго выступать и за "Спартак", и за сборную России. Мне очень удобно играть с ним в паре, мы в какой-то степени дополняем друг друга; у Ильи есть время, чтобы прогрессировать и стать очень хорошим игроком".