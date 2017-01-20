Сальваторе Боккетти: "Кришито и Каннаваро шутили, что я хочу выкачать всю нефть из России, поэтому продлил контракт со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти не испытывал проблем в переговорах красно-белыми относительно продления контракта. Соглашение было пролонгировано на этой неделе, новый договор рассчитан до 30 июня 2020 года. Напомним, итальянец перешел в "Спартак" летом 2013 года из "Рубина", за который выступал на протяжении трех лет.

- Я всегда говорил, что хочу остаться в "Спартаке" и играть именно в этой команде. Ситуацию с продлением моего контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры - это нормальный процесс, - приводит ТАСС слова Боккетти. - У нас не было проблем с руководством клуба относительно продления моего соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить.

Я читаю все, что пишут в прессе, и это не соответствует действительности. Я не думаю о том, какие условия или какой контракт у меня будет, для меня главное - играть в "Спартаке" и приносить ему пользу. Я очень хочу стать чемпионом в составе "Спартака".

Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе. Они видели, что я хотел остаться, а я видел, что они хотят, чтобы я продолжил играть за "Спартак".

После подписания контракта мои друзья Доменико Кришито и Паоло Каннаваро шутили, что я хочу выкачать всю нефть из России, поэтому подписал контракт. Мы вместе посмеялись. Ну а если серьезно, ребята пожелали мне удачи.

Каннаваро - Боккетти и Кришито: "Вы оставите Россию без газа"