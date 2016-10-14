Сальваторе Боккетти: "Каррера постоянно говорит со мной и требует большего"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о главном тренере команды Массимо Каррере. Итальянец возглавил "Спартак" после отставки Дмитрия Аленичева, которая произошла после 1-го тура чемпионата России.

– Что изменилось в "Спартаке" с приходом Массимо Карреры на пост главного тренера?

– Массимо стал главным в сложный момент. По правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем АЕК в Лиге Европы и что Аленичев уйдет, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Боккетти. – Каррера помог нам пережить этот период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему научились за неделю тренировок.

– Как бы вы охарактеризовали стиль его работы?

– Если коротко, то Каррера – настоящий итальянский тренер.

– Каковы его сильные стороны?

– Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого.

– Лично вам, наверное, с ним работать проще, чем остальным?

– Все почему-то считают, что у меня теперь легкая жизнь, потому что Каррера тоже итальянец. Общаться нам, разумеется, проще. Но одновременно мне и сложнее, чем остальным, потому что Массимо постоянно говорит со мной и требует большего. Хотя я понимаю, что его требования помогают совершенствоваться.

– Вы ведь знали Карреру задолго до его прихода в "Спартак"?

– Еще бы! В Италии его все знают! Он был настоящей звездой, завоевывал трофеи с "Ювентусом".

– Будучи его соотечественником, вы лучше, чем кто-либо, можете оценить, как он отреагировал на неудачи в последних турах.

– Каррера – боец. Он постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать – не лучший путь. Если проиграл, но выдержал этот удар, то стал сильнее. По-моему, очень правильная мысль. Лично я всегда ею руководствуюсь.