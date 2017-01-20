Сальваторе Боккетти: "Для Италии "Ювентус" - то же самое, что "Спартак" для России"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подчеркнул, что в Италии многие отмечают работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры. До прихода в "Спартак" специалист работал тренером в сборной Италии и "Ювентусе".

В сезоне-2012/13 он некоторое время исполнял обязанности главного тренера туринцев из-за дисквалификации Антонио Конте, выиграв с командой Суперкубок Италии.

"В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы "Ювентуса", - приводит ТАСС слова Боккетти. - Для Италии "Ювентус" - то же самое, что "Спартак" для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков. В одном из интервью Массимо назвал "Спартак" русским "Ювентусом" - думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд.

Массимо - человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он - максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким - тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек".

Боккетти перешел в "Спартак" летом 2013 года из "Рубина", за который выступал на протяжении трех лет - когда главным тренером казанской команды являлся Курбан Бердыев. На вопрос, похожи ли стили работы Карреры и Бердыева, итальянец ответил:

"Да, Бердыев не раз говорил, что он является приверженцем итальянской школы, причем я помню, как Валерий Карпин тоже говорил об этом. Итальянская футбольная школа - одна из лучших в мире, особенно когда речь идет об игре в обороне. У нас в стране играли такие великие защитники, как Фабио Каннаваро, Алессандро Неста, Паоло Мальдини".