Сальваторе Боккетти: "Для Италии "Ювентус" - то же самое, что "Спартак" для России"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подчеркнул, что в Италии многие отмечают работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры. До прихода в "Спартак" специалист работал тренером в сборной Италии и "Ювентусе".
В сезоне-2012/13 он некоторое время исполнял обязанности главного тренера туринцев из-за дисквалификации Антонио Конте, выиграв с командой Суперкубок Италии.
"В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы "Ювентуса", - приводит ТАСС слова Боккетти. - Для Италии "Ювентус" - то же самое, что "Спартак" для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков. В одном из интервью Массимо назвал "Спартак" русским "Ювентусом" - думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд.
Массимо - человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он - максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким - тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек".
Боккетти перешел в "Спартак" летом 2013 года из "Рубина", за который выступал на протяжении трех лет - когда главным тренером казанской команды являлся Курбан Бердыев. На вопрос, похожи ли стили работы Карреры и Бердыева, итальянец ответил:
"Да, Бердыев не раз говорил, что он является приверженцем итальянской школы, причем я помню, как Валерий Карпин тоже говорил об этом. Итальянская футбольная школа - одна из лучших в мире, особенно когда речь идет об игре в обороне. У нас в стране играли такие великие защитники, как Фабио Каннаваро, Алессандро Неста, Паоло Мальдини".
ЗЮК
Конско-бомжовские членососы негодуют в комментариях.
17:57 20 января
Byram
Прав Бокетти, пора и "Спартаку" (как "Юве") во вторую лигу. К "Торпедо".
17:20 20 января
Don
merniloskut++++
16:24 20 января
merniloskut
Опять бамжей унизили и не вспомнили... Их (бамжей) уровень, что-то типа Пармы, которая на вдруг разбогатела, пошуршала немного и опять в тину...
15:21 20 января
Андрей1984
CSKA_LV Зачем же ты так про свое стойло)
15:15 20 января
Xen1um
Все по делу сказал.
15:12 20 января
CSKA_LV
клуб помойка?
15:12 20 января
bond1951
а что спам для РОССИИ бокетти 0 без еденички в МОСКВЕ может и собирают а дальше как и у любой команды .....не гони
14:48 20 января
fan1488
Ювентус - позор Италии? Впервые слышу.
14:34 20 января
fan1488
Ювентус - позор Италии? впервые слышу
14:31 20 января