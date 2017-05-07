21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сальваторе Боккетти: "Чемпионы, чемпионы! Оле, оле, оле"

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"Спартак" - чемпион!"Спартак" - чемпион. Live!

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), сделавшее красно-белых чемпионами России, в своем Инстаграме поделился эмоциями. Итальянец пропел: Чемпионы, чемпионы! Оле, оле, оле. 

После потери питерцами очков "Спартак" обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России 16 лет назад. Боккетти выступает за красно-белых с 2013 года.

 

 

 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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xueks

задолбали сейчас весь сайт этими ромбами украсят

21:47

zoolord

Когда пешком-то пойдешь!

21:29