Сальваторе Боккетти: "Чемпионы, чемпионы! Оле, оле, оле"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), сделавшее красно-белых чемпионами России, в своем Инстаграме поделился эмоциями. Итальянец пропел: Чемпионы, чемпионы! Оле, оле, оле.

После потери питерцами очков "Спартак" обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России 16 лет назад. Боккетти выступает за красно-белых с 2013 года.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"