Сакала о переходе в "Спартак": "Это невероятно"

Новичок "Спартака" Фэшн Сакала, ранее выступавший в составе "Занако", намерен своей игрой за красно-белых развеять стереотипы об игроках из Замбии. По словам форварда, он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

- Это невероятно, но я уверен, что Бог отвечает на наши молитвы, - приводит Soka25east.com слова Сакалы. – Футболисты из Замбии редко проявляют себя в Европе, но я хочу доказать обратное. Мне хочется, чтобы на родине мной гордились. Сделаю все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист заключил соглашение с красно-белыми, которое рассчитано на три года. За переход игрока спартаковцы заплатили 150 тысяч евро.

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