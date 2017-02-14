10:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сакала о переходе в "Спартак": "Это невероятно"

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Новичок "Спартака" Фэшн Сакала, ранее выступавший в составе "Занако", намерен своей игрой за красно-белых развеять стереотипы об игроках из Замбии. По словам форварда, он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

- Это невероятно, но я уверен, что Бог отвечает на наши молитвы, - приводит Soka25east.com слова Сакалы. – Футболисты из Замбии редко проявляют себя в Европе, но я хочу доказать обратное. Мне хочется, чтобы на родине мной гордились. Сделаю все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист заключил соглашение с красно-белыми, которое рассчитано на три года. За переход игрока спартаковцы заплатили 150 тысяч евро.

СМИ: "Спартак" подписал контракт с нападающим сборной Замбии 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Мукунку?

10:22

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