Рязанцев перенес операцию, Данни и Смольников вернутся в январе

"Зенит" провел утреннюю тренировку в рамках подготовки к матчу 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба петербуржцев. Все футболисты, кроме Жулиану, выступавшие за свои сборные, вернулись в расположение команды. Бразилец прилетит в Санкт-Петербург сегодня вечером.

"Александр Кокорин, Юрий Жирков и Аксель Витсель провели серию беговых упражнений и отправились заниматься в тренажерный зал. Олег Шатов продолжил восстановление по индивидуальной программе после травмы, полученной в матче в "Дандолком".



Александр Рязанцев перенес операцию на приводящей мышце, ожидаемый срок восстановления составляет шесть недель. Кроме того, Павлу Могилевцу проводится диагностика воспалившегося из-за нагрузок колена.



Возвращение Игоря Смольникова, Данни и Виктора Файзулина к тренировкам ожидается в январе.



Остальные игроки провели полноценную тренировку, которая началась с беговой работы и продолжилась упражнениями на удержание мяча и отработкой взаимодействий на поле", - говорится в сообщении пресс-службы.