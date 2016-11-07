Руслан Нигматуллин: "Зенит" – наиболее опасный соперник для "Спартака"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, какой из клубов мог бы уйти лидером на зимнюю паузу чемпионата России. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет "Спартак" с 31 очком. На три балла от него отстает "Зенит".

– Пока нет серьезных предпосылок для того, чтобы "Спартак" не ушел лидером на зимний перерыв. Думаю, они останутся на своем месте, обойдя и "Зенит", и ЦСКА. Пока команда красно-белых достаточно стабильна на поле. Чего не скажешь об армейцах. Они в последнее время всех озадачили. Даже болельщики отправляют на пенсию давних лидеров команды. Насколько кризис затяжной, трудно сказать. Но за четыре матча ЦСКА будет сложно догнать "Спартак". Сегодня "Зенит" наиболее опасный для подопечных Карреры соперник. Да, они уступили "Тереку" в воскресенье. Но проигран всего лишь один бой, а битва за чемпионство еще впереди. (Любовь КОНЯЕВА)