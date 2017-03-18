Руслан Нигматуллин: "Забьют Ари и Самедов"

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что матч 20-го тура чемпионат России со "Спартаком" завершится вничью. Также он предположил, кто именно забьет в составах обеих команд.

– Эта встреча будет украшением весенней части чемпионата, – сказал Нигматуллин. – В Черкизове будет матч тура, интересный во всех отношениях. К тому же это дерби, которое тянется еще со времен моего выступления за "Локомотив". Данное противостояние всегда было интересным и непредсказуемым. Поэтому, даже несмотря на то, что одна команда борется за чемпионство, а вторая пока не готова сражаться даже за тройку, игра будет очень сложная для обоих соперников.

Ставлю на результативную ничью - 1:1. Предположу, что забьют Ари и Самедов. Отмечу, что в "Спартаке" сейчас гораздо больше футболистов, которые могут отличиться, а "Локомотив" имеет не так много звездных исполнителей, но Ари будет самым опасным футболистом для красно-белых.

– Кроме Ари, что еще железнодорожники могут противопоставить "Спартаку"?

– Семинский "Локомотив" – это, прежде всего, характер, команда, умеющая собраться в нужный момент. Можно даже сказать, что семинский "Локомотив" имеет кубковый характер. Поэтому даже если клуб по классу не может бороться за чемпионство, то в том или ином матче способен создать сопернику проблемы. Обыграть "Спартак" для команды Юрия Семина будет принципиально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"