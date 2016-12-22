Руслан Нигматуллин: "Видимо, Попов, Ромулу и Таски – не "первые скрипки" в системе Карреры"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный уход Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромулу из московского клуба. Он выразил уверенность, что клуб сможет усилить проблемные позиции.

– Уход игроков из клуба говорит о том, что они стали не нужны команде, – сказал Нигматуллин. – Им подыскивается другое место работы. Попов, Ромулу и Таски находились не на ведущих ролях в "Спартаке". Не стоит сильно переживать по этому поводу.

Конечно, каждый из них имеет свои сильные стороны. Просто так футболисты не могли оказаться в коллективе красно-белых. Видимо, в системе Карреры они не играют роль "первых скрипок". Думаю, "Спартак" либо усилил эти линии, либо планирует усилить. (Любовь КОНЯЕВА)