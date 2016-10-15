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Руслан Нигматуллин: "Спартаку" будет сложно найти равноценную замену Промесу"

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Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин выразил мнение, что красно-белые сыграют вничью с "Ростовом" в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, спартаковцам будет непросто заменить нападающего Квинси Промес, который не сможет принять участие во встрече из-за травмы.

- У "Спартака" была неудачная серия игр. Но, несмотря на это, красно-белые по-прежнему остаются лидерами, - начал Нигматуллин. - Болельщики, конечно, надеются, что это временный спад, а не кризис, череда поражений закончится и они снова смогут сыграть первым номером против "Ростова".

Однако "Ростов" набирает обороты, судя по последним матчам. Думаю, в Москву они едут исключительно за победой. Борьба будет жесткой, но итогом станет результативная ничья: 2:2.

В рамках предстоящей встречи с "Ростовом" и игры "Спартака" в целом, Промес занимает ведущие позиции. Заменить его равноценно будет крайне сложно. Вероятно, Каррера будет что-то перестраивать, комбинировать состав с учетом потери, чтобы восполнить ее максимально комфортным для команды способом. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ki

скорее надо думать кого на ворота ставить, чем кем заменить промеса.

13:28

ki

да не надо промеса никому заменять. игрок он, безусловно, полезный и яркий, но результата команда достигает не за счет него.

13:28

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