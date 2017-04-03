Руслан Нигматуллин: "Спартак" может недооценить "Оренбург"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин выразил уверенность в том, что красно-белые одержат победу в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом". При этом экс-голкипер считает, что эта встреча не станет простой для подопечных Массимо Карреры.

- Я специально посмотрел последний матч "Оренбурга", - начал Нигматуллин. - Команда в полном порядке. "Спартак" ожидает непростой матч, даже несмотря на то, что красно-белые сыграют дома. Оренбуржцы организованы, технически и тактически подготовлены. Подопечные Карреры тоже, конечно, славятся именно этими компонентами, но "Оренбург" мне очень понравился.

Основная сложность, которая подстерегает "Спартак"- недооценка соперника. Когда встречаешься с коллективом из нижней части турнирной таблицы, иногда делаешь себе послабление и думаешь, что матч сложится легко, будет проходным. Считаю, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу "Спартака". (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Оренбург"