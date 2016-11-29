Руслан Нигматуллин: "Мы играли при -20 градусах. Я стоял в запасе в валенках!"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин подчеркнул, что холод не должен помешать "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в 16-м туре чемпионата России. При этом он признал, что красно-белым стоит обдумать возможность переноса игры в Москву.

– Есть расхожая фраза: "Матч состоится в любую погоду". Я сторонник старого цикла, когда начинали играть весной на хороших полях и заканчивали осенью того же года, – начал Нигматуллин. – Теперь мы перешли на другую систему, и, к сожалению, приходится сталкиваться с подобными сложностями.

Я играл в подобных погодных условиях. Вспоминается встреча 1993-го года "КАМАЗ" – "Уралмаш". Это был последний матч тура. Тогда было –20 градусов! Все футболисты, находившиеся на поле, закончили игру с обмороженными конечностями. Я тогда стоял в запасе в валенках.

Меня позабавил Карасев, который судит встречи в Самаре в футболке с коротким рукавом и легких трусиках. Одно дело полевые игроки, а другое – арбитр, который двигается не с такой активностью. Это мужественно с его стороны.

Неприятность для "Спартака" в том, что условия нефутбольные. Острые моменты создавать сложнее. Но для команды-чемпиона не должно быть никаких преград. Игра будет непростой. Хотя… С кем было просто? "Спартаку" ни один матч не дается легко. Тем ценнее их лидерство. Если бы это зависело от меня, то я бы попытался договориться и провести встречу в Москве. (Любовь КОНЯЕВА)