Руслан Нигматуллин: "Луиз Адриану - это усиление, но "Спартак" и без него был силен"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин подчеркнул, что нападающий Луиз Адриану будет полезен красно-белым во второй части сезона. На предсезонных сборах экс-форвард "Милана" забил за "Спартак" три гола.

– Посмотрим, как Луиз Адриану проявит себя в матчах чемпионата России, – сказал Нигматуллин. – Все-таки сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари "Спартака", но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата.

Отрадно, что Луиз забивает третий гол на сборах. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя "Спартак" и без него был достаточно силен. (Любовь КОНЯЕВА)