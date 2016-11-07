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Руслан Нигматуллин: "Что случилось с "Зенитом" в матче с "Тереком", хочет знать и Луческу"

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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры "Терек" - "Зенит" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России. Он доабвил, что не стоит винить в пропущенных мячах голкипера питерцев Михаила Кержакова.

– В воскресенье питерцы уступили "Тереку", несмотря на то, что забили первыми и контролировали игру. Что же случилось с командой, хочет знать и Луческу. Если до этого много говорили о проблемах с голкипером, то сейчас основной проблемой стала организация игры в обороне. Слишком уж легко давались голы "Тереку" в этом матче. Как-то неуверенно в этих моментах выглядели защитники сине-бело-голубых. В забитых голах я не стал бы винить Михаила Кержакова. Разве что в момент второго гола можно было сотворить чудо и сделать суперсейв. Если бы это удалось, то он претендовал бы на первое место в топ-5 сейвов этого тура. Удар был достаточно сложный. За такие мячи обычно не винят вратарей. Все, что могло помешать "Зениту" выиграть, это только футболисты "Терека". Все остальные моменты создавали футбольную атмосферу. Рупор на матче в Грозном появляется далеко не в первый раз. Не думаю, что "Зенит" этому удивился. (Любовь КОНЯЕВА)

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