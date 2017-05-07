Руслан Киселев: "По пенальти мнение двоякое, игра со "Спартаком" была ничейной

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что введение видеоповторов в футболе помогли бы избежать судейских ошибок. Также руководитель прокомментировал итог вчерашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1).

– По пенальти мое мнение двоякое. Может быть, мы ошибаемся. Завтра еще раз посмотрим эпизод внимательнее. Футбол состоит из ошибок. Были ошибки и у "Спартака", могли свести матч вничью, когда хороший момент был у Чуперки. Забей он гол, не проиграли бы. По-хорошему ничейная игра была.

– Массимо Каррера был настолько раздосадован, что даже не пришел на пресс-конференцию.

– Его можно понять. После победы над ЦСКА "Спартак" опустошен. Думали, что обыграют нас на одной ноге, но не тут-то было.

– Пенальти изменил бы ход матч?

– Если бы только один эпизод влиял на ход матча, он бы не был таким красивым и загадочным видом спорта. Я не помню ни одного чемпионата, когда не обсуждали судейскую тему и к арбитрам не было бы вопросов. Это касается не только России, но и других странах. Недавно судейские скандалы произошли в Италии и Англии. Это человеческий фактор.

– Изменилось ли ваше отношение к введению системы видеоповторов?

– Я двумя руками за их введение. Они бы помогли арбитрам определять, был ли офсайд, нарушение в штрафной, и пересек ли мяч линию ворот или характер нарушения. (Евгений БЕЛОУСОВ)