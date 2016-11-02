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Руслан Киселев: "Опасений по проведению матча "Томь" - "Спартак" нет"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что проблем с проведением матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" быть не должно. По его словам, клуб готов задействовать силы для уборки снега.

- Опасений по матчу со "Спартаком" нет. Несмотря на температуру в минус 11 градусов, которую обещают в день игры, газон будет в хорошем состоянии, - сказал Киселев. - Поле накрыто пленкой, мы следим за ним. Температура почвы плюсовая, завтра проверим все. Команды проведут предматчевые тренировки на стадионе, оценят газон.

Все идет в плановом режиме. Главное, чтобы не было больших осадков. Если что, готовы подключить технику и людей для уборки снега. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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