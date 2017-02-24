18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Румынские СМИ назвали зарплату Луческу в "Зените"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу зарабатывает в питерском клубе около 4 миллионов долларов в год (3 миллиона 784 тысячи евро), утверждает ziare.com. 71-летний румынский специалист подписал контракт с "Зенитом" 24 мая прошлого года. Соглашение подписано по схеме "2+1". За это время Луческу успел завоевать Суперкубок России, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Лично я от Пуческу в "Звените" ожидал, почему-то, бОльшего, нежели НЫТЬЁ в стиле АВБ. Наверное, многие годы в "стране САЛА и ГОРИЛКИ" что-то в голове этого "Мистера" и подвинули, типа ТРОНУЛИ.

18:51

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