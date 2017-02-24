Румынские СМИ назвали зарплату Луческу в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу зарабатывает в питерском клубе около 4 миллионов долларов в год (3 миллиона 784 тысячи евро), утверждает ziare.com. 71-летний румынский специалист подписал контракт с "Зенитом" 24 мая прошлого года. Соглашение подписано по схеме "2+1". За это время Луческу успел завоевать Суперкубок России, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0.