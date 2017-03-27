Руководство "Црвены Звезды" подарило "Спартаку" икону после матча в Белграде

После товарищеского матча между "Спартаком" и "Црвеной Звездой"​ (1:2), состоявшегося в Белграде 25 марта, руководство сербского клуба вручило москвичам икону "Белый Ангел". Об этом сообщает "Инстаграм" фанатского движения красно-белых "Фратрия".

Это копия старинной фрески из церкви Вознесения сербского православного монастыря Милешева, один из шедевров сербского и православного искусства. Ангел, облаченный в белый хитон, сидит на камне и своей рукой указывает женам-мироносицам на пустую гробницу Христа.

Напомним, что трое болельщиков "Спартака" получили ножевые ранения в драке после товарищеской встречи с "Црвеной Звездой"​ (1:2). Одного пострадавшего врачи отпустили сразу после оказания медпомощи. Двое все еще находятся в одной из белградских больниц. Ранее сообщалось, что они идут на поправку.