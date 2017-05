"Рубин" - "Зениту" о стадионе: "Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"

Пресс-служба "Рубина" оригинальным образом отреагировала на новость о переносе матча 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадион "Петровский". Ранее планировалось провести ее на стадионе "Санкт-Петербург", однако из-за технических проблем было решено сыграть на старой арене питерцев.

Твиттер "Рубина" в ответ на сообщение о переносе игры на "Петровский" опубликовала популярный интернет-мем "I know what you feel, bro" ("Я знаю, что ты чувствуешь, дружище"). "Рубин" таким образом напомнил о своих проблемах с переездом на "Казань Арену". Стадион был открыт в 2013 году, "Рубин" первый матч на нем провел в 2014-м, но после нескольких игр "Казань Арену" снова закрыли для проведения чемпионата мира по водным видам спорта.