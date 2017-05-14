"Рубин" - ЦСКА рассудит Вилков, "Зенит" - "Краснодар" - Сельдяков

Стали известны судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России. Центральный поединок тура между "Зенитом" и "Краснодаром" обслужит бригада во главе с Владимиром Сельдяковым.

Михаил Вилков назначен главным арбитром игры "Рубина" с ЦСКА, а Кирилл Левников рассудит "Спартак" и "Терек".

Все игры 29-го тура пройдут 17 мая. Полностью список назначений выглядит следующим образом:

"Спартак" – "Терек": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Рубин" – "ЦСКА": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Анжи" – "Ростов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Оренбург" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Урал" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Зенит" – "Краснодар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Томь" – "Крылья Советов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Арсенал" – "Амкар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Чеботарев (Москва).