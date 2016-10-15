Рубен Рочина: "3:0 - тоже хорошо"

Испанский нападающий "Рубина" Рубен Рочина, записавший на свой счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" гол и результативную передачу, остался доволен победой (3:0). Также он отметил, что с нетерпением ждет выездного успеха.

- Рубен, когда вас меняли, были уверены в победе?

- На тот момент счет был 3:0, так что у соперника оставалось очень мало времени, чтобы сравнять счет, - отметил Рочина.

- Вы готовы на 100 процентов?

- Все дискомфортные ощущения, которые были, прошли. Я готов полностью.

- Что мешало играть в первом тайме забить раньше?

- Считаю, что и первый тайм прошел при нашем преимуществе. Мы больше владели мячем, создали больше голевых моментов. В итоге забили.

- В Казани все холоднее, а испанский "Рубин" играет в лучше...

- Не важно, откуда мы приехали. Я уже много раз говорил, что мы здесь, чтобы играть в футбол. И мы - часть команды.

- Хочется, чтобы "Рубин" выиграл уже наконец на выезде...

- Мы тоже этого хотим. Больше, чем кто-либо другой. Но в футболе не все, чего хочешь добиться, получается так просто.

- Насколько сегодняшний результат отражает процесс становления команды?

- Я всегда говорю, что любой проект требует времени на реализацию. Что болельщикам нужно запастись терпением. А мы в свою очередь будем упорно и тщательно выполнять нашу каждодневную работу.

- Как вам Жонатас в качестве партнера?

- У нас очень хорошая команда. Нам всем потребовалось время на то, чтобы сыграться. И уверен, с каждым днем мы будем действовать все лучше.

- И Жонатас в следующий раз отдаст вам голевую передачу в штрафную. Отдай он сегодня, вы могли забить четвертый мяч...

- 3:0 - это тоже хороший результат.

- Вчера в Казани играла "Барселона", вам удалось посмотреть матч?

- Нет, но на него ходили моя невеста и мама. Я тоже хотел, но не мог, так как готовился к сегодняшнему матчу. (Юрий КРЕМЛЕВ)