17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Ростов" забил "Спартаку" второй гол

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"Ростов" удвоил преимущество в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На  45+3-й минуте встречи отличился полузащитник Александр Гацкан, сделав счет 2:0.

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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James Gang

Полный разгром! Каррера на выход вместе с галстуком!

17:43

самарец

Ростов красавцы !)) мужики)))

17:39

эстонский армеец

Оказывается - чуть приличнее команда в обороне - всё - "Спархряк" - в той самой луже!))

17:38

Джон....Сильвер

Спартачок решил не хоронить интригу. Могут и допрыгаться так. Газпром не дремлет, вон как вытягивает за уши свой убогий Зенит!

17:33

James Gang

Басист === Они ему уже галстук купили и раков заказали на Левбердоне)---------Осталось только в этом галстуке удавиться от безнадёги! Глушаков и Ко рано чемпионство начали отмечать, вот Ростов их и притопил... Поделом!

17:31

Басист

James Gang === Они ему уже галстук купили и раков заказали на Левбердоне)

17:29

sergant89

Подсунули свинью на днюху Каррере.

17:27

James Gang

Карерру сливают в его ДР... Стыдобище!

17:27