"Ростов" забил "Спартаку" второй гол

"Ростов" удвоил преимущество в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На 45+3-й минуте встречи отличился полузащитник Александр Гацкан, сделав счет 2:0.
"Ростов" удвоил преимущество в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На 45+3-й минуте встречи отличился полузащитник Александр Гацкан, сделав счет 2:0.
James Gang
Полный разгром! Каррера на выход вместе с галстуком!
17:43
самарец
Ростов красавцы !)) мужики)))
17:39
эстонский армеец
Оказывается - чуть приличнее команда в обороне - всё - "Спархряк" - в той самой луже!))
17:38
Джон....Сильвер
Спартачок решил не хоронить интригу. Могут и допрыгаться так. Газпром не дремлет, вон как вытягивает за уши свой убогий Зенит!
17:33
James Gang
Басист === Они ему уже галстук купили и раков заказали на Левбердоне)---------Осталось только в этом галстуке удавиться от безнадёги! Глушаков и Ко рано чемпионство начали отмечать, вот Ростов их и притопил... Поделом!
17:31
Басист
James Gang === Они ему уже галстук купили и раков заказали на Левбердоне)
17:29
sergant89
Подсунули свинью на днюху Каррере.
17:27
James Gang
Карерру сливают в его ДР... Стыдобище!
17:27