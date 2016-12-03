"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью

"Ростов" и "Зенит" не забили голов в матче 17-го тура чемпионата России. "Зенит" не смог догнать "Спартак" (37 очков). На зимний перерыв питерская команда уходит на втором месте с 35 очками. У ростовчан – 25 баллов после 17 игр.

На 60-й минуте встречи произошел любопытный эпизод – главный арбитр матча Виталий Мешков удалил защитника сине-бело-голубых Луиша Нету за первую желтую карточку, но сразу же исправил свою ошибку.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Ростов": Медведев, Калачев, Кудряшов (Гранат, 46), Мевля, Сесар Навас, Терентьев, Нобоа, Гацкан, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиану, Кокорин, Дзюба, Мак.

Предупреждения: Юсупов, 43. Кришито, 45+1. Калачев, 50. Нету, 60. Азмун, 88.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Ильясов (Казань), Стипиди (Краснодар).

3 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"