23:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Россия заработала 23 930 000.
"Зенит" играет по-крупному

Самые дорогие покупки и продажи. Фото "СЭ" Зимние траты клубов РФПЛ за последние шесть лет. Фото "СЭ" Сколько заработали и потратили клубы РФПЛ. Фото "СЭ"
Самые дорогие покупки и продажи. Фото "СЭ"
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В ночь на 25 февраля в РФПЛ завершилась зимняя трансферная кампания. Тенденция последних лет сохранилась: из-за экономического кризиса и финансового fair play большинство клубов предпочитают зарабатывать на продажах футболистов. Новичков активно приобретали лишь "Спартак" и "Зенит", которые борются за чемпионство. Но при этом петербуржцы отлично поработали и "на выход", продав за 20 миллионов Витселя в Китай. Весомо пополнил свой бюджет и "Краснодар", ставший лидером этой зимы по прибыли. А вот красно-белые, щедро платившие за усиление, заняли в этом рейтинге последнее, 16-е место.

Сколько заработали и потратили клубы РФПЛ. Фото "СЭ"
Сколько заработали и потратили клубы РФПЛ. Фото "СЭ"

"СЭ" представляет детальный разбор зимней трансферной кампании российских клубов, в ходе которой сине-бело-голубые осуществили две самые дорогие сделки как "на вход", так и "на выход".

Самые дорогие покупки и продажи. Фото "СЭ"
Самые дорогие покупки и продажи. Фото "СЭ"
Зимние траты клубов РФПЛ за последние шесть лет. Фото "СЭ"
Зимние траты клубов РФПЛ за последние шесть лет. Фото "СЭ"

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Кто из клубов РФПЛ лучше всех провел зимнюю трансферную кампанию?
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