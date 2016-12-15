Росси пока не принял решения по "Спартаку"

Как уже ранее сообщал "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера предложил владельцу клуба Леониду Федуну взять на работу спортивного директора "Сассуоло" Джованни Росси. Итальянцы знакомы между собой по совместной работе в "Ювентусе". Когда Каррера помогал Антонио Конте, Росси отвечал за молодежный сектор клуба.
По информации ItaSportPress, по замыслу наставника, Росси будет заниматься трансферной работой в "Спартаке". В ноябре он приезжал в Москву на переговоры, где провел два дня. В руководстве "Сассуоло" подтвердили эту информацию, но отметили, что Росси еще не принял окончательного решения.
Ruakiao
Надо же. А ранее СЭ писал, что это руководство СМ думает, нанимать ли Росси, а сам он уже был готов вылететь в Москву чуть ли не сразу же после звонка Массимо.И все возводили на руководство напраслину. Вот оно как на самом деле.
15:16
onlywhitespartak
Правильно делает видит что с этими кашу не сваришь , если только бич пакет ))
14:13