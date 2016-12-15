13:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Росси пока не принял решения по "Спартаку"

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Как уже ранее сообщал "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера предложил владельцу клуба Леониду Федуну взять на работу спортивного директора "Сассуоло" Джованни Росси. Итальянцы знакомы между собой по совместной работе в "Ювентусе". Когда Каррера помогал Антонио Конте, Росси отвечал за молодежный сектор клуба.

По информации ItaSportPress, по замыслу наставника, Росси будет заниматься трансферной работой в "Спартаке". В ноябре он приезжал в Москву на переговоры, где провел два дня. В руководстве "Сассуоло" подтвердили эту информацию, но отметили, что Росси еще не принял окончательного решения.

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ruakiao

Надо же. А ранее СЭ писал, что это руководство СМ думает, нанимать ли Росси, а сам он уже был готов вылететь в Москву чуть ли не сразу же после звонка Массимо.И все возводили на руководство напраслину. Вот оно как на самом деле.

15:16

onlywhitespartak

Правильно делает видит что с этими кашу не сваришь , если только бич пакет ))

14:13

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