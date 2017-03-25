Роскошный гол Канга в ворота "Спартака"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга отметился эффектным голом в товарищеском матче со "Спартаком". Габонец получил мяч в центре на 44-й минуте и мощным ударом рикошетом от штанги переправил его в сетку ворот Александра Селихова.

Напомним, что Канга выступал в России за "Ростов" в 2013-2016 годах. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку именно со стороны "Спартака".

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"