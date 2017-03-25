21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роскошный гол Канга в ворота "Спартака"

0
0
0
0
5

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга отметился эффектным голом в товарищеском матче со "Спартаком". Габонец получил мяч в центре на 44-й минуте и мощным ударом рикошетом от штанги переправил его в сетку ворот Александра Селихова.

Напомним, что Канга выступал в России за "Ростов" в 2013-2016 годах. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку именно со стороны "Спартака".

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

вратарь-дыра

21:53

higagy

Кутепов бы накрыл.

21:31

resifi

В принципе любой гол в ворота спартака это шедевр!!!

21:19

bond1951

мочи канга...........

21:11

туповат

канга в зенитку пойдет

21:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ