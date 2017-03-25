Роскошный гол Канга в ворота "Спартака"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга отметился эффектным голом в товарищеском матче со "Спартаком". Габонец получил мяч в центре на 44-й минуте и мощным ударом рикошетом от штанги переправил его в сетку ворот Александра Селихова.
Напомним, что Канга выступал в России за "Ростов" в 2013-2016 годах. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку именно со стороны "Спартака".
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @crvenazvezdafk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 марта 2017 г.
Товарищеский матч. #ЦрвенаЗвездаСпартак 1:1 44' Гуелор Канга pic.twitter.com/OYFvHVtQIp
igogohruhru
вратарь-дыра
21:53
higagy
Кутепов бы накрыл.
21:31
resifi
В принципе любой гол в ворота спартака это шедевр!!!
21:19
bond1951
мочи канга...........
21:11
туповат
канга в зенитку пойдет
21:08