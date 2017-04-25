Росгвардия не выявила грубых нарушений порядка на матче "Ростов" - "Спартак"

Правоохранительные органы не допустили серьезных нарушений порядка на матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (3:0), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Ранее сообщалось о конфликте сотрудников ОМОНа с фанатами красно-белых.

"В охране общественного порядка во время проведения футбольного поединка совместно с другими правоохранительными органами принимало участие более 360 сотрудников Росгвардии: бойцы ОМОН, военнослужащие Северо-Кавказского округа и специалисты авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Ростовской области. В отношении нарушителей общественного порядка правоохранительными органами составлено 13 административных протоколов. Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений правоохранительных органов грубых нарушений правопорядка и противоправных действий не допущено", - говорится в сообщении Росгвардии.

Сегодня "Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграет с "Уралом". Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

В это же время "Ростов" дома примет "Уфу". "СЭ" также проведет трансляцию поединка.