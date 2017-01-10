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Ромулу подпишет трехлетний контракт с "Фламенго" после улаживания бюрократических вопросов

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Полузащитник "Спартака" Ромулу сумел договориться с клубом о расторжении контракта, утверждает FutRio. 26-летний хавбек намерен перейти в "Фламенго", однако препятствием для оформления сделки было желание "Спартака" получить за Ромулу компенсацию. По данным источника, этот вопрос теперь улажен, и в самое ближайшее время будет объявлено о переходе хавбека в "Фламенго".

Ожидается, что контракт Ромулу с "Фламенго" будет рассчитан на три года. Сторонам осталось уладить только ряд бюрократических вопросов.

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Материалы REN-TV

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