Ромулу подпишет трехлетний контракт с "Фламенго" после улаживания бюрократических вопросов

Полузащитник "Спартака" Ромулу сумел договориться с клубом о расторжении контракта, утверждает FutRio. 26-летний хавбек намерен перейти в "Фламенго", однако препятствием для оформления сделки было желание "Спартака" получить за Ромулу компенсацию. По данным источника, этот вопрос теперь улажен, и в самое ближайшее время будет объявлено о переходе хавбека в "Фламенго".

Ожидается, что контракт Ромулу с "Фламенго" будет рассчитан на три года. Сторонам осталось уладить только ряд бюрократических вопросов.