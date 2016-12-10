Ромулу: "Переговоры с "Фламенго" я смогу начать 1 января"

Полузащитник "Спартака" Ромулу подчеркнул, что не ведет переговоров с другими клубами по поводу своего возможного перехода. Ранее сообщалось о том, что бразилец может подписать соглашение с "Фламенго" и уже увез свои вещи из Москвы. "Менгао" хотят договориться с красно-белыми о досрочном расторжении контракта Ромулу.

За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.

"Много было сказано о моем переходе в "Фламенго". В том числе говорили, что я уже согласовал все детали контракта. Я благодарен болельщикам за беспокойство. Но могу сказать, что мое соглашение со "Спартаком" действует до июня 2017 года. Поэтому только с 1 января я буду иметь право на переговоры с другими клубами. Сейчас я намерен насладиться праздниками и провести время с семьей и друзьями", - написал Ромулу в Instagram.