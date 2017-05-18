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Романцев и Симонян могут получить золотые медали чемпионата России

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС сообщил, что клуб будет дополнительно заказывать золотые медали. В частности, по словам руководителя, могут наградить легендарного экс-наставника клуба Олега Романцева и ветерана красно-белых Никиту Симоняна

— Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту? 

— Много. 

— А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?

— Может быть. Любая позитивная идея приветствуется. 

— Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?

— Скоро будет прием у нашего генерального спонсора "Лукойла", и там будут ценные подарки для игроков. 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4258750

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