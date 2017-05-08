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Роман Зобнин: "В "Зенит" точно не перейду"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин подчеркнул, что готов рассмотреть предложения от европейских клубов. Хавбек рассказал, что ранее переживал за "Барселону".

– Я хочу расти как футболист, и если будут предложения от каких-то европейских клубов – я бы рассмотрел эти варианты, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – В "Зенит" точно не перейду.

Ездил на стажировку в "Челси", но за них не болею. Ранее симпатизировал "Барселоне" во времена Гвардьолы, но сейчас уже не то.

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/861572268857667584

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Sinaron

Свинтус совсем нюх потерял )))

17:06

Хряк

Зенит, сейчас нащупывает дно ))) Пусть нащупывает)))))

16:59

Berkut-7

А что сейчас с Барсой ? По прежнему входит в 3 ку лучших клубов мира обладая лучшим нападением в мире)) Игроки уровня Зобнина там в молодежке бегают 10 штук ))

16:59

аПРАВлиЯ

прямо как то не привычно...в комментариях его так защищают...хвалят...но сегодня...критика!!!

16:55

Sher77mar

Роман имеет право рассуждать как хочет, хотя бы после этого сезона, сходу вписавшись в состав и сыграв практически все матчи на высоком уровне , я так считаю его лучшим игроком чемпионата , если не вообще , так на своей позиции точно , хотя кто был лучше ????

16:54

аПРАВлиЯ

"с мячом"...сорри))

16:54

Vol15

Ещё одна ,,ЗВЕЗДА,, появилась в нашем футболе,пару игр отыграл удачно и вся Европа у его ног..в Зенит он видите ли не пойдёт..в Челси стажировался..вот и вся твоя футбольная характеристика,посмотрим что дальше будет..таких как ты было достаточно и где ОНИ??

16:53

аПРАВлиЯ

я считаю так, если не умеешь с мясом - должен зажигать и братьев темпераментом, страстью...как Дженаро Г., а Зобнин...ладно увидим в лиге чего он стоит!!!

16:53

shpasic

Барселона слишком плоха сейчас для Зобнина.

16:50

asc0002

А его кто-то зовет? А во-вторых, не бросался бы словами, а то потом придется отшучиваться, как Глушаку).

16:47

marksan

Сыграв нормально 2 матча, Рома стал суперзвиздой!

16:46

serzheo

Смешной мальчик))) Тебя чо звали? Кому ты нужен?

16:46

alex60

Кокорин тоже так говорил!!

16:44

аПРАВлиЯ

тебя еще никто и не возьмет...твой класс все увидели в матче с томью...так что празднуй чемпионство...готовься к лиге...)))

16:42