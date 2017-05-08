Роман Зобнин: "В "Зенит" точно не перейду"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин подчеркнул, что готов рассмотреть предложения от европейских клубов. Хавбек рассказал, что ранее переживал за "Барселону".
– Я хочу расти как футболист, и если будут предложения от каких-то европейских клубов – я бы рассмотрел эти варианты, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – В "Зенит" точно не перейду.
Ездил на стажировку в "Челси", но за них не болею. Ранее симпатизировал "Барселоне" во времена Гвардьолы, но сейчас уже не то.
Sinaron
Свинтус совсем нюх потерял )))
17:06
Хряк
Зенит, сейчас нащупывает дно ))) Пусть нащупывает)))))
16:59
Berkut-7
А что сейчас с Барсой ? По прежнему входит в 3 ку лучших клубов мира обладая лучшим нападением в мире)) Игроки уровня Зобнина там в молодежке бегают 10 штук ))
16:59
аПРАВлиЯ
прямо как то не привычно...в комментариях его так защищают...хвалят...но сегодня...критика!!!
16:55
Sher77mar
Роман имеет право рассуждать как хочет, хотя бы после этого сезона, сходу вписавшись в состав и сыграв практически все матчи на высоком уровне , я так считаю его лучшим игроком чемпионата , если не вообще , так на своей позиции точно , хотя кто был лучше ????
16:54
аПРАВлиЯ
"с мячом"...сорри))
16:54
Vol15
Ещё одна ,,ЗВЕЗДА,, появилась в нашем футболе,пару игр отыграл удачно и вся Европа у его ног..в Зенит он видите ли не пойдёт..в Челси стажировался..вот и вся твоя футбольная характеристика,посмотрим что дальше будет..таких как ты было достаточно и где ОНИ??
16:53
аПРАВлиЯ
я считаю так, если не умеешь с мясом - должен зажигать и братьев темпераментом, страстью...как Дженаро Г., а Зобнин...ладно увидим в лиге чего он стоит!!!
16:53
shpasic
Барселона слишком плоха сейчас для Зобнина.
16:50
asc0002
А его кто-то зовет? А во-вторых, не бросался бы словами, а то потом придется отшучиваться, как Глушаку).
16:47
marksan
Сыграв нормально 2 матча, Рома стал суперзвиздой!
16:46
serzheo
Смешной мальчик))) Тебя чо звали? Кому ты нужен?
16:46
alex60
Кокорин тоже так говорил!!
16:44
аПРАВлиЯ
тебя еще никто и не возьмет...твой класс все увидели в матче с томью...так что празднуй чемпионство...готовься к лиге...)))
16:42