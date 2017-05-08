Роман Зобнин: "В "Зенит" точно не перейду"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин подчеркнул, что готов рассмотреть предложения от европейских клубов. Хавбек рассказал, что ранее переживал за "Барселону".

– Я хочу расти как футболист, и если будут предложения от каких-то европейских клубов – я бы рассмотрел эти варианты, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – В "Зенит" точно не перейду.

Ездил на стажировку в "Челси", но за них не болею. Ранее симпатизировал "Барселоне" во времена Гвардьолы, но сейчас уже не то.