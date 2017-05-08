Роман Зобнин: "В чемпионстве "Спартака" есть заслуга Аленичева"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что после того, как красно-белые оформили 10-й чемпионский титул, он "чуть не задушил жену от радости". Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Самое ценное поздравление было от семьи – от жены и родителей, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – За 2 минуты до конца игры "Зенит" – "Терек" начали поздравлять! Смотрел матч "Зенита" и "Терека" в Перми в торговом центре на телефоне. После финального свистка жену чуть не задушил от радости.

Отдыхать не хочу. Хочу сыграть все 30 матчей в сезоне за "Спартак", установить с командой рекорд по очкам в чемпионате России! В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрия Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в "Спартак".