Роман Зобнин: "В 2016 году удалось достичь всех целей"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин положительно оценил итоги уходящего года. По словам хавбека, в 2016-м ему удалось достичь всех поставленных целей. 22-летний россиянин надеется, что его желания сбудутся и в 2017-м.

- То, с каким счетом завершаешь последнюю встречу, конечно, влияет, - приводит "Р-Спорт" слова Зобнина. - Пауза очень долгая, если последнюю игру проиграл, весь отпуск думаешь об этом, на настроение это сильно влияет, все равно негатив остается внутри, что ты чего-то не сделал, а если побеждаешь, то в отпуск уходишь совсем по-другому.

Я ставлю цели и стараюсь их достигать, то, что сейчас все идет, так как я хочу - это даже словами не описать. Надеюсь прогрессировать и радовать болельщиков, семью, помогать родителям, друзьям. Что касается уходящего года, всех целей удалось достичь, все хорошо сложилось, а в следующем году буду ставить другие цели, но какие - секрет раскрывать не буду. Надеюсь, что все сбудется.