Роман Зобнин: "У Глушакова стараюсь учиться лидерским качествам"

Развернутое интервью спецкору "СЭ" дал 22-летний хавбек "Спартака" Роман Зобнин, который стал одним из главных открытий этого сезона. Футболист поблагодарил капитана красно-белых Дениса Глушакова за помощь в адаптации.

– Над какими качествами вам нужно работать больше всего? В чем прибавлять? - вопрос Зобнину.

– Во многом. Левая нога, отбор, игра головой. Всего по чуть-чуть. И если есть сильные качества, их тоже нужно развивать, чтобы расти и стремиться стать лучше.

– Ну, прыгать как Зе Луиш вы все равно не сможете.

– Это, конечно, от природы (улыбается).

– Не только. Он несколько лет занимался волейболом.

– Да? Не знал. Но все равно можно натренировать чуть более высокий прыжок, чем у меня сейчас. Вообще, в "Спартаке" у каждого опытного игрока есть чему поучиться. Как Фернанду делает эти передачи на 50-60 метров прямо в ноги партнеру! А какая техника у Джано! У Глушакова стараюсь учиться лидерским качествам, которые очень видны.

– Может он вам "напихать"?

– Не только мне – любому, капитан. Я ему очень благодарен за помощь при адаптации. Глушаков постоянно подходил, спрашивал, как дела, есть ли проблемы. Сейчас мы так же помогаем освоиться нынешним новичкам, чтобы они быстрее почувствовали себя своими. Тот же Джикия – хороший парень, общительный. (Игорь РАБИНЕР)

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