Роман Зобнин: "Такого, чтоб против "Спартака" был какой-то заговор, нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" отметил, что в команде не обсуждали тот факт, что до матча 22-го тура против "Уфы" (3:1) в пользу красно-белых судьи не поставили ни одного пенальти. По его словам, футболистам всегда нужно задумываться в первую очередь о своей игре.

– После вашего удара "Спартак" получил право на первый в сезоне пенальти. Вы поверили своим глазам, когда Лапочкин указал на точку?

– Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, – это у людей этой профессии лучше спросить, – но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

– Нервничали, когда Промес подходил к точке? Все-таки против него был Беленов, российский король по взятию 11-метровых.

– Нет. Мы вели 1:0, у нас было достаточно моментов, и мы знали, что забьем. А такой исполнитель, как Квинси, должен был забивать пенальти на сто процентов.

– Обсуждали с партнерами, почему в этом сезоне у "Спартака" такая ситуация с пенальти? Не было ощущения, что судьи команду "поддушивают"?

– Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с "Уфой" ("Спартак" проиграл – 0:1. – Прим. И.Р.). Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу "Спартака", иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина