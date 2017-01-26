Роман Зобнин: "Самедов? Буду хорошо тренироваться – буду играть"

Развернутое интервью спецкору "СЭ" дал 22-летний хавбек "Спартака" Роман Зобнин, который стал одним из главных открытий этого сезона. Он отметил, что беспокоится за место в стартовом составе после прихода Александра Самедова, однако выразил готовность к конкуренции.

– Сейчас конкуренция резко обострилась, по одному футболисту пришло в каждую линию. Не опасаетесь потерять место в основе после прихода того же Самедова?

– Любой беспокоится за место в составе. Но все зависит от меня, от того, как буду тренироваться и себя показывать. Стану делать это хорошо – буду играть.

– Идут разговоры о возможном переходе на схему Антонио Конте в "Челси" – 3-4-3. Вы это уже ощутили?

– На данный момент ничего не наигрываем. На первом сборе нужно набрать физические кондиции. (Игорь РАБИНЕР)

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