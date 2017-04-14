Роман Зобнин: "С "Зенитом" будем играть только с мыслью о победе"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что красно-белых не устроит ничья в этом поединке. По его словам, команда не заглядывает в таблицу, в которой "Спартак" опережает питерцев на восемь очков.

– Сколько знакомых за последние дни попросили у вас билеты на матч с "Зенитом"?

– Очень много. К сожалению, билетов вообще не осталось.

– А сколько вообще клуб дает билетов игрокам?

– Два абонемента, а остальные нужно заказывать. На игру пойдут мои близкие – папа, мама, жена. Еще несколько друзей. Всего человек семь-восемь. Но больше взять уже не удалось.

– Чувствуете ажиотаж, который выходит далеко за обычные рамки?

– Конечно. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше.

– Победа над "Зенитом" отдалит вас от соперника на 11 очков и тогда уж наверняка выключит его из чемпионской гонки. Но ничья стратегически тоже хороша. Не будете ли играть с мыслью, что в дележке очков ничего плохого нет?

– Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – "Зенит". Мы должны его победить. А дальше – посмотрим. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина