Роман Зобнин: "Проблемы "Зенита" нас не волнуют. И это будет война! "

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" отметил, что команда с уважением относится к "Зениту", с которым сыграет в 23-м туре чемпионата России. По его словам, проблемы питерцев никак не касаются игроков красно-белых.

– Матч с "Зенитом" намного более статусный, чем с "Уфой" и "Оренбургом". Но многие считают, что именно "свои" очки в матче с середняками и аутсайдерами – ключ к чемпионству. Согласны с этим?

– Да. За игру с каждым соперником дают три очка, будь то "Зенит" или любая команда из нижней половины таблицы. На всех нужно настраиваться одинаково. И то, что нам это удается, – заслуга Массимо Карреры и всего штаба.

– В "Зените" явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Мирчи Луческу с Олегом Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

– Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина