Роман Зобнин: "После игры с "Рубином" летал с женой на Бали"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после медосмотра команды в Лужниках в преддверии зимнего сбора красно-белых отметил, что вместе с женой провел отпуск на Бали. По словам хавбека, по возвращении в Москву он посетил Академию имени Юрия Коноплева в Тольятти, где провел для детей мастер-класс.

– После игры с "Рубином" летал с женой на Бали, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зобнина. – Но с погодой нам не повезло, были дожди. И все же мы неплохо отдохнули. А в Москве встретили праздники. 11 января ездил в Академию имени Коноплева в Тольятти. Пообщался с детишками, провел мастер-класс и автограф-сессию. Был очень рад. В общем, насыщенный получился отпуск.