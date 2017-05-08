Роман Зобнин: "Отсутствие еврокубков наверняка пошло "Спартаку" на пользу"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что после вылета команды из Лиги Европы бывший главный тренер москвичей Дмитрий Аленичев "напихал" футболистам. Напомним, что "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕК (0:1) пропустил на 89-й минуте, вследствие чего вылетел из турнира. Возглавлявший на тот момент команду Аленичев после этого поражения покинул свой пост, а назначенный вместо него Массимо Каррера сумел привести москвичей к первому с 2001 года чемпионству в национальном первенстве.

– Отсутствие еврокубков наверняка пошло нам на пользу, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Но это мое мнение. У нас было больше времени для подготовки к другим матчам. Что было, когда проиграли АЕК? Нам "напихал" Аленичев. Было очень тяжело.

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